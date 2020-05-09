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مسابقات ثقافية وفنية لطلاب جامعة القاهرة On line
السبت 09/مايو/2020 - 10:37 ص
أية حمروشي
الخشت: جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى
تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح المنافسة بينهم
تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مسابقات أون لاين للطلاب في المجالات الفنية والثقافية المختلفة بجوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال من مجالات المسابقة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.
وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن مسابقات النشاط الفني تشمل مجالات الغناء الفردي، والعزف الفردي، والفن التشكيلي الذي يتضمن تصميم ملصق إعلاني للتوعية بفيروس كورونا أو تصميم كاريكاتير يعبر عما تمر به البلاد لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مسابقات المجالات الثقافية تشمل الشعر (الفصحى والعامية)، والقصة القصيرة، والمقال والبحث العلمي، ويكون الشعر حول موضوع حر لاتقل القصيدة عن 20 بيتًا ولا تزيد على 40 بيتًا في الشعر العمودي ولا تزيد عن 50 سطرًا في شعر التفعيلة، مضيفًا أن القصة القصيرة تكون حول موضوع حر، والمقال يكون حول الإعلام وإشاعة الأمل، وتدور موضوعات البحث العلمي حول "الفيروسات المستجدة التي تصيب الإنسان - الأزمة والحل".
وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى قيام الجامعة بتخصيص جوائز مالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث في كل مجال، حيث يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه، والطالب الفائز بالمركز الثاني مبلغ 1500 جنيه والطالب الفائز بالمركز الثالث 1000 جنيه.
ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حددت عدة شروط عامة للاشتراك في المسابقات المطروحة تتمثل في كتابة الأعمال على الكمبيوتر، وضرورة سلامة اللغة والبناء في الأعمال الأدبية والبحث العلمي، مؤكدة أن آخر موعد لإستلام الأعمال يوم اخر شهر رمضان 2020 على الإيميل التالي: [email protected]
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة
وأكد تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.
وكشف عن أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.
وأشار إلى أنه في حال الشعور بأي أعراض مرضية يرجي سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقي استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.
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تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح المنافسة بينهم
تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مسابقات أون لاين للطلاب في المجالات الفنية والثقافية المختلفة بجوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال من مجالات المسابقة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.
وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن مسابقات النشاط الفني تشمل مجالات الغناء الفردي، والعزف الفردي، والفن التشكيلي الذي يتضمن تصميم ملصق إعلاني للتوعية بفيروس كورونا أو تصميم كاريكاتير يعبر عما تمر به البلاد لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مسابقات المجالات الثقافية تشمل الشعر (الفصحى والعامية)، والقصة القصيرة، والمقال والبحث العلمي، ويكون الشعر حول موضوع حر لاتقل القصيدة عن 20 بيتًا ولا تزيد على 40 بيتًا في الشعر العمودي ولا تزيد عن 50 سطرًا في شعر التفعيلة، مضيفًا أن القصة القصيرة تكون حول موضوع حر، والمقال يكون حول الإعلام وإشاعة الأمل، وتدور موضوعات البحث العلمي حول "الفيروسات المستجدة التي تصيب الإنسان - الأزمة والحل".
وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى قيام الجامعة بتخصيص جوائز مالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث في كل مجال، حيث يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه، والطالب الفائز بالمركز الثاني مبلغ 1500 جنيه والطالب الفائز بالمركز الثالث 1000 جنيه.
ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حددت عدة شروط عامة للاشتراك في المسابقات المطروحة تتمثل في كتابة الأعمال على الكمبيوتر، وضرورة سلامة اللغة والبناء في الأعمال الأدبية والبحث العلمي، مؤكدة أن آخر موعد لإستلام الأعمال يوم اخر شهر رمضان 2020 على الإيميل التالي: [email protected]
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة
وأكد تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.
وكشف عن أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.
وأشار إلى أنه في حال الشعور بأي أعراض مرضية يرجي سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقي استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.
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