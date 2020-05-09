بدء تسليم الابحاث في المدارس.. وبيان هام وزارة التعليم

بدأت المدارس علي مستوي جمهورية مصر العربية في استقبال الابحاث الخاصة بطلاب النقل والشهادة الاعدادية بداية من اليوم السبت الموافق ٩ مايو.





وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيه هام بشأن البحث لطلاب النقل والشهادة الاعدادية، قالت فيه إنه من خلال صفحة بيانات التلميذ، تم اتاحة تسجيل موقف استلام الأبحاث من الطلاب بحيث يتم توضيح نوع البحث ( فردي - جماعي )، ونوع التسليم ( إلكتروني - ورقي )، واسم البحث وتاريخ الاستلام، ويتم تسجيل موقف تسليم الأبحاث بالتعاون بين مختص شئون الطلاب وأخصائي التطوير بالمدرسة.





أما بالنسبة للطلاب الذين تشاركوا في عمل بحث واحد جماعي يجب تسجيل كود كل طالب واختيار نوع البحث جماعي واستكمال باقي البيانات وذلك من خلال هذا الرابط .





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تسليم الابحاث لصفوف النقل والشهادة الاعدادية ييدأ اليوم السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.





وناشد الوزير من خلال الصفحة الرسمية له علي الفيس بوك اولياء الامور وقدم لهم عدة نصائح قال:"نرجو الالتزام بمواعيد جداول الابحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الاسبوع في المدة من 9 مايو حتي ١٦ مايو وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم"





وقال إنه يوجد ٣ فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم، متابعا "شددنا علي المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الابحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه"، مضيفا أن الافضل لتسليم البحث هو الطريقة الالكترونية ورفعها علي المنصة وأن اذا قدم البحث الكترونيا ليس من الضروري تسليمه ورقي.



