Advertisements
بدء تسليم الابحاث في المدارس.. وبيان هام وزارة التعليم
السبت 09/مايو/2020 - 10:37 ص
ريم محمود
بدأت المدارس علي مستوي جمهورية مصر العربية في استقبال الابحاث الخاصة بطلاب النقل والشهادة الاعدادية بداية من اليوم السبت الموافق ٩ مايو.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيه هام بشأن البحث لطلاب النقل والشهادة الاعدادية، قالت فيه إنه من خلال صفحة بيانات التلميذ، تم اتاحة تسجيل موقف استلام الأبحاث من الطلاب بحيث يتم توضيح نوع البحث ( فردي - جماعي )، ونوع التسليم ( إلكتروني - ورقي )، واسم البحث وتاريخ الاستلام، ويتم تسجيل موقف تسليم الأبحاث بالتعاون بين مختص شئون الطلاب وأخصائي التطوير بالمدرسة.
أما بالنسبة للطلاب الذين تشاركوا في عمل بحث واحد جماعي يجب تسجيل كود كل طالب واختيار نوع البحث جماعي واستكمال باقي البيانات وذلك من خلال هذا الرابط.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تسليم الابحاث لصفوف النقل والشهادة الاعدادية ييدأ اليوم السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.
وناشد الوزير من خلال الصفحة الرسمية له علي الفيس بوك اولياء الامور وقدم لهم عدة نصائح قال:"نرجو الالتزام بمواعيد جداول الابحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الاسبوع في المدة من 9 مايو حتي ١٦ مايو وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم"
وقال إنه يوجد ٣ فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم، متابعا "شددنا علي المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الابحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه"، مضيفا أن الافضل لتسليم البحث هو الطريقة الالكترونية ورفعها علي المنصة وأن اذا قدم البحث الكترونيا ليس من الضروري تسليمه ورقي.
وتابع: "اذا كان البحث مكتوب علي ورق فلوسكاب أو بأي قلم يسلمه للمدرسة بعد أن يضعه في ظرف ويحصل علي وصل تسليم.. لا تستمعوا لتعليمات مخالفة للوزارة والتي تصدر من بعض المدارس وقال القوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية سنقبل البحث بأي شكل حتي وإن كان بخط الايد وليس شرط تسليم سي دي أو فلاشة للمدرسة.
وأضاف:" لا تتكدسوا الكترونيا أو التكدس في المدرسة والغرض من البحث التركيز في اداء الطالب وسلامة الطلاب وراحة بال اولياء الامور اهم ما يشغلنا ".
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول تسليم الابحاث سواء ورقي أو موقع، وقالت إنه تم تخصيص يوم ٩ مايو لطلاب الصف الثالث الابتدائي والصف الاول الاعدادي والصف الاول الثانوي، أما يوم ١٠ مايو مخصص للصف الرابع الابتدائي والصف الثاني الاعدادي وأيضا الصف الاول الثانوي.
وأضافت الوزارة خلال جدول تسليم الابحاث أنه تم تخصيص يوم ١١ مايو لطلاب الصف الخامس الابتدائي والصف الثالث الاعدادي والصف الثاني الثانوي، أما يوم ١٢ مايو مخصص لطلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الاول الاعدادي الذين تخلفوا عن أيامهم الاساسية والصف الثاني الثانوي.
أما يوم ١٣ مايو مخصص لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي الذين تخلفوا عن مواعيدهم الاساسية وكذلك طلاب الصف الثاني الاعدادي والأول الثانوي الذين تخلفوا عن المواعيد الاساسية.
أما يوم ١٤ مايو تم تخصيصه للطلاب المتخلفين عن المواعيد من الصفوف السادس والخامس الابتدائي والثالث الاعدادي والثاني الثانوي، أما يوم ١٦ مايو لجميع الصفوف الدراسية المتخلفين عن المواعيد الاساسية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا