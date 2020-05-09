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روسيا تسجل أكثر من 10 الاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

السبت 09/مايو/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت السلطات الروسية يوم السبت إنها سجلت 10817 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في اليوم السابق، ليرتفع بذلك العدد على الصعيد الوطني إلى 198.676، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وأضافت أن قوة مهام مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 104 أشخاص لقوا حتفهم بين عشية وضحاها، ليصل عدد القتلى الوطني إلى 1827.

تفوقت حالات الفيروس التاجي الروسي على الإصابات الفرنسية والألمانية هذا الأسبوع لتصبح خامس أعلى نسبة إصابة في العالم.

وقالت روسيا في بيان، الخميس، انها سجلت ارتفاعا قياسيا يوميا في حالات الاصابة بالفيروس التاجي، حيث سجلت 11232 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

على كل ما قيل، شهدت روسيا 177.160 حالة رسمية من فيروس كورونا، و1625 حالة وفاة.

وضعت الحكومة الروسية إجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى 12 مايو، وقال الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن هذه الإجراءات قد يتم تمديدها وتعزيزها في بعض مناطق البلاد.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الروسية، 10581 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة رسميًا إلى 145268، وفقًا لمقر الدولة في التصدي للفيروس الجديد.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في تدوينة على الإنترنت يوم السبت أنه على أساس "فحص مجموعات سكانية مختلفة"، من المحتمل أن يكون 2 ٪ من جميع سكان المدينة مصابين بالفيروس.

وفقًا للبيانات الرسمية، هناك 12.7 مليون شخص في موسكو، 2 ٪ منهم تقريبًا 254،000 شخص

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