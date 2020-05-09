حنان ترك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت حنان، على الصورة قائلة:"اللهم إن رأيتني أبتعد عنك فردني إليك ردًا جميلًا".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المعتزلة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يثبتك انتي مثال وقدوة كبيرة" وأضاف آخر"ماشاءالله عليكي بجد جميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اللهم آمين ربنا يثبتك ويزيدك ايمان وتقوى".