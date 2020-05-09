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روسيا تسجل 10817 إصابة جديدة بكورونا

السبت 09/مايو/2020 - 10:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 10817 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة في روسيا، سجلت في وقت سابق 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكد مركز الاستجابة للأزمات التاجية، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة في روسيا ارتفع بـ10559 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 165929 حالة. هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الحالات بأكثر من 10،000.

 

ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع حاد لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37، وفي 2 مايو 34، وفي 3 مايو 35.

 

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 74401 حالة إصابة، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح يوم أمس الأحد 145268 حالة، بينها 1356 وفاة و18095 حالة شفاء.

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