إيناس عز الدين تتقمص شخصية ويزو عبر الـ تيك توك

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شاركت الفنانة إيناس عز الدين، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".



وظهرت إيناس، خلال مقطع الفيديو تتقمص شخصية نجمة مسرح مصر الفنانة ويزو.



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يخربيتك دمك خفيف جدًا" واضاف آخر "عسولة قوي يا إيناس"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"تجنني والله يانوسة".







يذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين، مسلسل "سلسال الدم" الذي شاركت به السباق الرمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار صعيدي حول الثار، وشارك في البطولة الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي ومنة فضالي.