الزمالك يستعد للتحرك من جديد ضد النقاز وكهربا

يستعد نادي الزمالك الفترة المقبلة لفتح العديد من الملفات أبرزها قضية حمدي النقاز ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الفريق الهاربين.





وقال الإعلامي خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه على قناة "الزمالك" الرسمية: "أعلن أن النادي سوف يتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية في عديد من القضايا الفترة المقبلة بخلاف حمدي النقاز وكهربا من أجل حفظ حقوق النادي العريق."





وأضاف: "سوف نعلن عبر قناة الزمالك خلال الأيام المقبلة عن القضايا التي سيرفعها الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية فور الانتهاء من استيفاء الأوراق الخاصة بها."





وتابع: "مجلس إدارة الزمالك لن يترك حقوق النادي العريق وسيعمل للحصول عليها بكل الطرق."



