Advertisements

الزمالك يستعد للتحرك من جديد ضد النقاز وكهربا

السبت 09/مايو/2020 - 10:54 ص
كهربا
كهربا
حسام مجدي
يستعد نادي الزمالك الفترة المقبلة لفتح العديد من الملفات أبرزها قضية حمدي النقاز ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الفريق الهاربين.

وقال الإعلامي خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه على قناة "الزمالك" الرسمية: "أعلن أن النادي سوف يتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية في عديد من القضايا الفترة المقبلة بخلاف حمدي النقاز وكهربا من أجل حفظ حقوق النادي العريق."

وأضاف: "سوف نعلن عبر قناة الزمالك خلال الأيام المقبلة عن القضايا التي سيرفعها الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية فور الانتهاء من استيفاء الأوراق الخاصة بها."

وتابع: "مجلس إدارة الزمالك لن يترك حقوق النادي العريق وسيعمل للحصول عليها بكل الطرق."

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق طارق حامد على عقوبة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجم الفريق

منذ ساعة

منظمة الصحة العالمية تكشف استراتيجيتها الجديدة لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ترامب يعلن: كورونا سيختفي في هذا الموعد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ ساعة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ يوم

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 11 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

10:05 ص

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

07:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا