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بجرأة شديدة.. يسرا تعلق على تحول ابنة هشام سليم جنسيًا

السبت 09/مايو/2020 - 11:48 ص
يسرا
يسرا
رشا عادل
كشفت النجمة يسرا، عن موقفها من تحول نور نجل الفنان هشام سليم جنسيًا في أحدى البرامج التلفزيونية، والتي عبرت من خلاله عن فخرها بما قدمه هشام من دعم لابنه نور.

وقالت يسرا، خلال البرنامج:"الموضوع صعب مش سهل وأنه عاني كثيرا ومن الجيد أنه استطاع أن يظل متزنا والجمهور احترم تفهم موقف هشام سليم لأن هذا الموضوع خارج عن إرادتهم".

يذكر أن الفنان هشام سليم، صرح بجرأة شديدة عن تفاصيل تحول ابنته غلى ذكر خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي يذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس.

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