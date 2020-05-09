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الصين تستعد لإصلاح نظام الوقاية من الأمراض

السبت 09/مايو/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال مسؤول كبير في مجال الصحة بالصين، اليوم السبت، إن بلاده ستصلح نظامها للوقاية من الأمراض ومكافحتها لمعالجة نقاط الضعف التي كشفها تفشي الفيروس التاجي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

تم انتقاد الصين محليا وخارجيا لبطئ استجابتها للوباء في البداية، الذي اندلع لأول مرة على نطاق واسع في ووهان. وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، حيث أصاب ما يقرب من 4 ملايين شخص، وقتل ما يقرب من ربع مليون من مرض يسببه COVID-19.

وقال لي بين، نائب وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية، للصحفيين "إن وباء الفيروس التاجي هذا اختبار كبير لحكم بلدنا وقدرته على الحكم، وقد كشف عن الروابط الضعيفة في كيفية معالجتنا للوباء الرئيسي وأنظمة الصحة العامة".

واضاف إن اللجنة تعتزم بناء سلسلة قيادة وإصلاح "مركزية وفعالة" وتحديث نظام الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وتهدف اللجنة أيضًا إلى الاستفادة بشكل أفضل من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة لتحليل المرض بشكل أفضل وتتبع الفيروس وتوزيع الموارد.

وقال "لي" إن اللجنة تخطط لتكثيف البحث في التكنولوجيا الأساسية، وتحسين التأمين الطبي وضمان توافر مواد الطوارئ بشكل أفضل.

لم تشهد الصين أي حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا لمدة 24 يومًا.

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