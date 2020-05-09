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بعد سقوطه ضحية لـ"رامز جلال".. كل ما قدمه "الجزار" طارق حامد مع الزمالك ومنتخب مصر (أرقام)

السبت 09/مايو/2020 - 11:53 ص
طارق حامد
طارق حامد
علاء خليف
آثار طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره أمس ضيفا في احدي حلقات برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي" على فضائية إم بي سي مصر، وذلك بعدما قام بالاعتداء على رامز جلال مقدم البرنامج وسحبه إلي المياه الذي سقط فيها.

وقرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد والمقدرة بـ 500 ألف جنيه مصري، بعدما أبدي رئيس القلعة البيضاء إعجابه بأداء لاعبه في البرنامج، وتلقينه رامز جلال درسًا قاسيًا.

ويعد طارق حامد واحد من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط بالكرة المصرية حاليًا، حيث يمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة، ويتميز بالروح القتالية والحماس داخل الملعب، كما لديه خبرات كبيرة، تجعله إضافة قوية لأي فريق.

ماذا قدم طارق حامد مع الزمالك؟
انتقل طارق حامد إلي الزمالك في صيف عام 2014، وخاض مع الفريق الأبيض حتي الآن 222 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، نجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع 7 أهداف، وحصل على أكثر من 50 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 4 مرات.

خاض طارق حامد 145 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، سجل4 أهداف، وصنع 5 آخرين، وحصل علي 33 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء، في إجمالي دقائق لعب فعلية 12104 دقيقة.

أما في البطولات الإفريقية خاض اللاعب المُلقب بـ"الجزار" 49 مباراة بواقع (24 مباراة بدوري أبطال إفريقيا – 24 مباراة بالكونفيدرالية – 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وخاض طارق 4 مباريات ببطولة السوبر المصري، و18 مباراة بكأس مصر، وسجل هدف وحيد، وصنع هدفين، كما شارك في 6 مباريات بالبطولات العربية، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

توج طارق حامد بالعديد من البطولات مع الزمالك، حيث حصل مع الفارس الأبيض على لقب الدوري "مرة وحيدة"، وكأس مصر "4 مرات"، وكأس السوبر المصري "مرتين"، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية "مرة وحيدة"، وكأس السوبر الإفريقي "مرة وحيدة"، وكأس السوبر المصري السعودي "مرة وحيدة".

أما مع منتخب مصر خاض طارق حامد 42 مباراة دولية بداية من عام 2013 ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وحصل على 8 انذارات، وكان ضمن كتيبة منتخب الفراعنة التي شاركت في كأس العالم 2018 في روسيا، كما حصل مع المنتخب على وصافة بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

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