New.edmodo.com | وزير التربية والتعليم يشرح خطوات تسليم البحث إلكترونيا كيفية التأكد من رفعه على منصة إدمودو edmodo التعليمية

قم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنشر مقطع فيديو توضيحي، يشرح من خلاله كيفية الدخول على منصة " إدمودو" التعليمية التي سيقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيًا، حيث إنه يمكن الدخول على منصة " edmodo" من خلال كتابة New.edmodo.com.





وأوضح شوقي أن الموقع متاح حاليًا باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، والخطوة الأولى هي الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سيجد الطالب في نصف الصفحة جملة بعنوان " المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف bdf"، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.

وقال وزير التربية والتعليم، بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة "افتح"، وبعدها يضغط على كلمة أرفق" وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، لكن في كل الأحوال يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب"، وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".

وأشار الوزير بعد الانتهاء من تحميل ملف البحث على المنصة، سوف تكون هناك أيقونة صغيرة اسمها (تسليم الواجب)، عندما تضيء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها وهذا يعني أنه تم تحميل البحث على المنصة، وبعدها تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم، أو غير مستعد، وهنا على الطالب أن يضغط على كلمة مستعد، وبعدها تظهر للطالب رسالة مفادها (تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك"، وهذه الرسالة هي ضمان تسليم البحث بنجاح، ولو أخطأ الطالب ورفع أيّ ملف بالخطأ على المنصة مكان البحث، بإمكانه إزالة ما تم رفعه من خلال أيقونة (المراجعة الأخيرة)، وإعادة رفع الملف الصحيح.