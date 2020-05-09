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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات الصاغة بالإسكندرية

السبت 09/مايو/2020 - 11:58 ص
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة محال الصاغة بأسلوب المغافلة.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أربعة أشخاص (عاطل، 3 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة محرم بك والدخيلة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة بأسلوب (المغافلة) من داخل محلات الصاغة، متخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب ( عدد 12 حادث سرقة بذات الأسلوب )، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات ومبلغ مالى قدره (15 ألف جنيه) حصيلة بيع بعض المصوغات الذهبية المستولى عليها، وكذا تم ضبط أجهزة (سكانر، طابعة، لاب توب)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط شخصين لإرتكابهما واقعة نصب وإحتيال على بعض المواطنين بسوهاج بزعم تسهيل سفرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من بعض المواطنين (بمحافظة سوهاج) بقيام كلًا من (صاحب شركة للرحلات - "شقيقه" مدير لذات الشركة - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية، مُتخذان من شركة الرحلات المشار إليها مسرحًا لمزاولة نشاطهما المؤثم والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية، وبلغت (200،000 - مائتان ألف جنيه) مقابل تسهيل سفرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المتهمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بمحافظة الفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه في أثريتها بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الفيوم بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، قيام (شخصين مقيمان بالفيوم) بحيازة بعض القطع الأثرية وأخرى مقلدة وترويجها بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حال ترويجهما لعدد (20) قطعة "يشتبه في أثريتها" بياناتها كالتالي، عدد (16) قطعة لعملة ذهبية عليها نقوش مضغوطة من الجانبين، وعدد (2) جعران عليها كتابات هيروغليفية الأول بأبعاد (7 سم × 5 سم) والثانى بأبعاد (5 سم × 3 سم)، وعدد (2) تمثال لرأس آدمي ذات قاعدتين مذهبتين كلاهما بإرتفاع 10 سم وبأبعاد (11 سم × 6 سم).

وبعرض القطع المضبوطة على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الاتجار وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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تشكيل عصابي بوابة الفجر الصاغة الاسكندرية الأجهزة الأمنية

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