حقيقة زواج محمد عز من منى فاروق

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نفى الفنان محمد عز، خبر زواجه من الفنانة منى فاروق، من خلال مشاركة جمهوره بمنشور، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقال محمد، خلال المنشور:"شاعة طبعا أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا ملعون أبو السوشيال ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات".



وتابع: "الصورة المنتشرة، من كواليس مشهد الحلم في مسلسل (الأب الروحى ) الجزء الثاني".



يذكر أن محمد عز، شارك كضيف شرف في مسلسل "الأختيار" الذي تدور أحداثة حول قصية الشهيد أحمد صابر منسي، ويقوم ببطولته الفنان أمير كرارة وأحم العوضي.