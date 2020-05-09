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تايلاند تسجل أربع إصابات جديدة ووفاة واحدة بكورونا

السبت 09/مايو/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت تايلاند عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة أخرى، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 3004 حالة إصابة و56 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال تايسين وايزانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة مركز كوفيد 19، إنه توفي رجلا يبلغ من العمر 68 عاما من بانكوك.

من بين الحالات الجديدة، هناك حالتان من مقاطعة يالا الجنوبية، حيث تقوم السلطات باختبار الأشخاص بشدة بسبب ارتفاع معدلات الإصابة. وقال إن إحداهما كانت مرتبطة بحالات سابقة ولديها تاريخ من المخاطر في الأماكن العامة.

دفع تباطؤ أعداد الحالات الجديدة تايلاند إلى السماح بحذر لبعض الشركات بإعادة فتح أبوابها بعد أسابيع من شبه الإغلاق.

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