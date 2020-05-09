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إنتاج البرازيل من السيارات يهوي بنسبة 99% في أبريل

السبت 09/مايو/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر


قالت رابطة شركات صناعة السيارات في البرازيل جمعة ، إن إنتاج السيارات تراجع في أبريل تحت وطأة أزمة فيروس كورونا ، حيث انخفض بنسبة كارثية وصلت لـ 99 في المائة.

وقالت الجمعية في بيان إن 1847 مركبة فقط أنتجت في مصانع السيارات الـ 65 بالبلاد مقارنة مع 189958 مركبة في مارس.


في أبريل من العام الماضي ، أنتج صانعو السيارات في البرازيل 267562 سيارة.

وقالت المجموعة إن إجمالي الشهر الماضي كان الأصغر لشهر كامل منذ عام 1957.

كان شهر أبريل هو أول شهر كامل تخضع فيه البرازيل لإجراءات الإغلاق ضد الفيروسات المصممة للحد من انتشار العدوى.

البرازيل هي مركز تفشي المرض في أمريكا اللاتينية ، مع أكثر من 145000 حالة وفاة وحوالي 10000 حالة وفاة.

لكن إنتاج السيارات في البرازيل عانى بالفعل في الأشهر السابقة ، حيث أدى الوباء العالمي إلى شل الاقتصاد العالمي وبدأت البلاد في اتخاذ الاحتياطات.

وانخفضت الصادرات بنسبة 79.3 بالمئة على أساس سنوي في أبريل ، مع مغادرة 7212 مركبة فقط للبلاد.

حذر وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس يوم الخميس من أن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية قد يواجه "انهيارا اقتصاديا" في غضون شهر ، مع نقص الغذاء و "الاضطراب الاجتماعي"

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