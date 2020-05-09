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دينا الشربيني تتصدر تريند تويتر بسبب مسلسل لعبة النسيان

السبت 09/مايو/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتلت الفنانة دينا الشربيني، قائمة تريندات موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة15 خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الحلقة 15 العديد من الأحداث المثيرة للغاية حيث نجحت رقية في التواصل للحقيقة بمساعدة عمر الذي قام باختراق حسابات زينة وكشف الصور التي تجمعها بأمجد وكذلك المبالغ المالية الضخمة التي تم تحويلها لحسابها البنكي.

مسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني واسماء جلال ومحمود قابيل وأحمد صفوت وأحمد داود ورجاء الجداوي وإنجي المقدم وعلي قاسم.

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