كشف غموض سرقة مليون جنيه من أموال المعاشات في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة مليون ومائتى ألف جنيه من داخل أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية بالمنيا.





تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (مسئولى أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية) بإكتشاف سرقة مبلغ مالى قدره (مليون ومائتى ألف جنيه) من داخل الخزينة بغرفة المكتب.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالمديرية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة (محصل بذات مكتب التأمينات.. مقيم بدائرة مركز مغاغة)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة، ونظرًا لعلمه بوجود مبالغ كبيرة بخزينة المكتب خلال فترة صرف المعاشات، ودرايته بمداخل ومخارج المكتب، قام بالإعداد والتجهيز والتخطيط لإرتكاب واقعة السرقة.





فقام بإستئجار (عاملان) وإيهامهما بأنه سوف يقوم بتركيب وصلات صرف صحى بجوار العقار محل الواقعة، وقام بالحفر ونقب الحائط المؤدى لداخل المكتب الموضوع به الخزينة، وذلك للتمويه حتى لا ينكشف أمره، وإنصرفوا من المكان، ثم عاد بمفرده وأتم مخططه بسرقة المبلغ المالى من الخزينة مستخدمًا مفتاح مصطنع أعده مسبقًا لكونه أحد مسئولى الخزينة السابقين.