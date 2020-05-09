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غرفة التجارة الأمريكية تناشد الصين بزيادة شراء البضائع

السبت 09/مايو/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر

 
ناشدت غرفة التجارة الأمريكية بكين اليوم الجمعة زيادة مشترياتها من البضائع الأمريكية بشكل كبير في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد الصيني من تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلة إن زيادة المشتريات سيدعم كلا البلدين والاقتصاد العالمي.

وقال مايرون بريليانت مدير الشؤون الدولية بأكبر مجموعة عمل في الولايات المتحدة "في ظل اقتراب اقتصاد الصين من العودة لوضعه الطبيعي، نأمل أن ترفع الصين بشكل كبير مشترياتها من المنتجات

الأمريكية بما يتماشى مع اتفاق المرحلة 1، وان تواصل اتخاذ خطوات لزيادة انفتاح اقتصادها".

وقال "سيكون ذلك جيدا للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي".

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