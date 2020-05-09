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مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

السبت 09/مايو/2020 - 12:07 م
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
تحرك النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية لخطف واحد من نجوم نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم.

وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بعرض رسمي خلال الساعات الماضية إلى نادي الإسماعيلي لضم المحمدي في الصيف القادم.

وقدم النادي الأهلي عرضا بقيمة ٢٠ مليون جنيه إلى نادي الإسماعيلي لضم باهر المحمدي في الصيف المقبل.

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