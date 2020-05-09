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كل سنة وأنت جدع.. علي الطيب يهنئ محمد ممدوح بعيد ميلاده

السبت 09/مايو/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد ممدوح وحرص الكثير من النجوم علي تهنئته بهذه المناسبة أبرزهم الفنان علي الطيب. 

حيث عبر علي الطيب علي حبه الشديد له وذلك بنشر مجموعة صور تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلاً: عيد ميلاد الليلة مين، عيد ميلاد التايسون".

وتابع: " كل سنة وأنت طيب يا صاحبي وأخويا الغالي، كل سنة وأنت جدع وابن أصول وعتره وحبيب الكل ربنا يبارك في موهبتك ويكرمك دايما ويكتب لك في كل خطوة نجاح ويزيدك قبول ومحبة الناس وكل سنة واحنا بنتعلم منك يا أصيل يا أصلي، وكل سنة وأنت ممتعنا بشغلك الحلو أوي وسنة حلوة يا جميل".

يذكر أن آخر عمل قام شارك فيه محمد ممدوح هو فيلم "عيار ناري"، ودارت أحداثه حول جريمة قتل غامضة، وشارك في عمل هذا الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، وياسين المنسترلي، وخالد أبو زيد القفاص، وأسماء أبو اليزيد، وعارفة عبد الرسول وهنا شيحة، وأحمد مالك، وصفاء الطوخي، وسامي مغاوري، ومحمد عبد العظيم، ولاقى الفيلم قبولا كبيرا لدى الجمهور بعد عرضه.

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