إجراء أول عملية ولادة لسيدة مصابة بكورونا في مستشفى العجمي بالإسكندرية (صور)



وأشارت "السيد"، إلى أن المستشفي شهد تحويل 25 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد إلي مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير أمس، كما تم تعافي 3 حالات جُدد من المصابين بفيروس كوورنا المستجد وتماثلوا تمامًا للشفاء وتم خروجهم من المستشفي أمس.



وتابعت مدير المستشفي، أن إجمالي عدد حالات التعافي التي سجلها المستشفي حتي الآن قد ارتفع إلي 97 حالة تحولت نتائجهم معمليًا من إيجابية إلي سلبية للفيروس وتماثلوا تمامًا للشفاء وغادروا المستشفي، كما ارتفع عدد الحالات المحولة إلي مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير إلي 311 حالة وذلك لقضاء فترة "نقاهة" بعد أن استكملوا العلاج وقربوا علي الشفاء تمامًا، موضحة أن الهدف من تحويل هذه الحالات إخلاء أماكن أخري داخل المستشفي لاستقبال الحالات الطارئة والأكثر حاجة إلى الرعاية والعناية التي تتطلب وضعها على أجهزة تنفس صناعي.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.



تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة



وأكد تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.



وكشف عن أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.



وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.



وأشار إلى أنه في حال الشعور بأي أعراض مرضية يرجي سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقي استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

أجُريت اليوم السبت، حالة ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بنجاح داخل مستشفي العجمي النموذجي، المخصص كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفي العجمي للحجر الصحي، أن عملية الولادة تمت بنجاح كبير تحت إشراف طاقم طبي علي أعلي مستوي داخل الحجر الصحي، وهي أول عملية ولادة تُجري داخل حجرة عمليات المستشفى.وأضافت "السيد"، في تصريحات صحافية، أن حالة الأم والجنين بصحة جيدة عقب إنهاء عملية الولادة وقد أنجبت طفلًا وحالتهما مستقرة وتم وضع الطفل فى الحضانة بالمستشفي تحت إشراف طبي، موجهة الشكر لطاقم العمل الطبي المشرف على الولادة من بينهم الدكتور وليد مختار استشارى التخدير، والدكتور محمد سعيد محمد والدكتور محمد أمين حامد أخصائيين نساء وتوليد، كما وجهت الشكر لفريق التمريض وهم محمد إبراهيم، ومحرم حشيش، وإبراهيم وردة.