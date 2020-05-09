حرائق بخزانات وقود في مطار معيتيقة بليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم السبت، عن حرائق بخزانات وقود في مطار معيتيقة الدولي، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية

وكتبت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بوست عبر حسابها على موقع فيسبوك قالت فيه: تم صباح يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء ، حتى يتمكن فريق الازمة بإدارة الامن والسلامة بالشركة من حصر وتقييم الاضرار.



