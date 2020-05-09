Advertisements

مذبحة كروية.. برشلونة يضع 11 لاعبا على قائمة الراحلين في الصيف

السبت 09/مايو/2020 - 01:06 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
وضع مسئولو نادي برشلونة الإسباني العديد من اللاعبين بالفريق على قائمة الراحلين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن برشلونة يريد تجديد دماء الفريق بصفقات جديدة وذلك لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وحددت إدارة البارسا اسماء اللاعبين الذين سيرحلوا، وجاءت القائمة كالتالي :-

"فيليب كوتينهو - راكتيتش - ديمبلي - فيدال - فيربو - سيميدو - ايمرسون - توديبو - أومتيتي - ارثور - مارك كوكوريلا".

ولكن يرغب ليونيل ميسي قائد البارسا بقاء عثمان ديمبلي مع الفريق وعدم بيعه، حيث يرى الأرجنتيني أن الفرنسي لاعب مميز سوف يفيد الفريق في المستقبل.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ ساعتين

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 17 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة كروية.. برشلونة يضع 11 لاعبا على قائمة الراحلين في الصيف

منذ ساعة

نجم الأهلي يدرس العروض المقدمة له في الصيف

منذ ساعة و نصف

قبول استئناف النيابة وتجدد حبس حنين حسام 15 يوماً

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

الأهلي يعرقل رحيل وليد أزارو للزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الدستورية: بطلان قرار حظر تحويل وحدات سكنية لغرض آخر

منذ أقل من ساعتين

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

12:05 م

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

10:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا