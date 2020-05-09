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الغرف التجارية تطالب بضم القطاع التجاري لمباردة قروض الـ5%

السبت 09/مايو/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم المعلم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5٪ إلى 8٪ لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة "المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق"، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة كورونا. 
 
وطالب الاتحاد في خطابه بأن يتم ضم القطاع التجاري لتلك المبادرة نظرا للظروف الراهنة، وتمكن ذلك القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه بناءا على التوصيات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا بأن يتم تشكيل لجنة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لوضع ضوابط حاكمة. 


الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصرى، قرر منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.

 

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