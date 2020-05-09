خطوة بخطوة.. كيفية تسليم المشاريع البحثية لطلاب النقل

بالتزامن مع بدء تسليم المشاريع البحثية، لطلاب النقل، في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ورقيا وإلكترونيا على منصة إدمودو، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول زمني، لاستلامها، بداية من اليوم السبت وحتى 16 مايو الجاري.





١. يكتب المشروع البحثي لطلاب النقل، بطريقتين إما على الكمبيوتر أو بخط اليد، بتصوير الورق وتحويله لملف "بي دي إف" ورفعه على المنصة، أما لو مكتوب كمبيوتر يتم تحويله من "وورد" إلى "ب يدي إف" على أيقونة رفع مشروع البحث.





٢. يرفع البحث إلكترونيا من خلال الدخول على منصة "إدمودو" new.edmodo.co.





٣. ويحول المشروع البحثي إلى "بي دي إف" وطباعته ورقيا، ووضعه في الظرف وتسليمه إلى المدرسة.





٤. يتم تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الابتدائى والصف الأول الإعدادى والصف الأول الثانوى للذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا اليوم السبت 9 مايو الجاري.





٥. بينما يسلم طلاب الصف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والأول الثانوى، غدا الأحد.





٦. ويسلم طلاب الصف الخامس الابتدائى والصف الثالث الإعدادي، يوم الاثنين.





٧. أما الطلاب الذين تخافوا عن التسليم من الصف السادس الابتدائى والأول الإعدادي، والأول الثانوي، يوم الثلاثاء، بينما خصص الأربعاء للطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائى والصف الثانى الابتدائى والأول الثانوى.





٨. وخصص يوم الخميس، للطلاب الذين تخلفوا من الصف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثانى الثانوى، والسبت 16 مايو الطلاب الذين تخلفوا عن جميع الصفوف.





٩. تستعين وزارة التربية والتعليم، بعدد قليل من المعلمين للتصحيح، بسبب إجراءات فيروس كورونا.





هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



