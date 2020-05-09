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قيمتها 961 ألف ريال سعودي.. تعرف على هدية زوج فوز الفهد لها في عيد ميلادها

السبت 09/مايو/2020 - 01:17 م
فوز الفهد
فوز الفهد
رشا عادل
كشفت الفاشينيسا الكويتية فوز الفهد، عن هدية زوجها عبداللطيف الصراف لها في عيد ميلادها، من خلال نشر مقطع فيديو على حسابها الشخصي، عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

وظهرت فوز، خلال مقطع الفيديو متفاجئة بالهدية والتي كانت عبارة عن سيارة فارهة من طراز "مكلارين" موديل 2020.

وجدير بالذكر أن سعر سيارة "مكلارين" 600lt سبايدر عام 2020 في الاسواق العالمية من 256 ألف دولا أمريكي أي ما يعادل 961 ألف ريال سعودي، مما أثار الجدل على السوشيال ميديا.

يذكر ان فوز الفهد، أثارت جدلًا واسعًا بعدما نشرت فيديو استعرضت فيه فخامة منزلها وخاصة الغرفة المخصصة لأنواع السيجار الفاخر في العالم يقتنيها زوجها.

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