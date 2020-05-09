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صحيفة: بريطانيا تفرض الحجر الصحي على القادمين إليها 14 يوما

السبت 09/مايو/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في بريطانيا إدخال فترة حجر صحي مدتها 14 يومًا لكل شخص يصل إلى البلاد تقريبًا لتجنب الذروة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما أفادت صحيفة "التايمز" اليوم السبت.

وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيقول في خطاب إلى الأمة يوم الأحد، إن الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ، بما في ذلك البريطانيين العائدين من الخارج، سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ووفقًا للتقرير، بموجب التدابير التي من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل يونيو، سيتعين على المسافرين تقديم العنوان الذي سيعزلون فيه عند الوصول.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: "إن هذه الإجراءات ستساعد في حماية الجمهور البريطاني وتحد من انتقال الفيروس بينما ننتقل إلى المرحلة التالية من استجابتنا".

وارتفع حصيلة الوفيات من فيروس كورونا في بريطانيا إلى 31241 يوم الجمعة.

ورفض داونينج ستريت التعليق على التقرير، وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية: "نحن لا نعلق على التسريبات".

ومن المقرر أن يعلن "جونسون" يوم الأحد الخطوات التالية في معركة بريطانيا لمعالجة الفيروس الجديد بعد مراجعة الوزراء للإجراءات الحالية التي أغلقت الاقتصاد وأبقت الملايين في الداخل لأكثر من ستة أسابيع.

وقال وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس اليوم السبت، إن "جونسون" لن يعلن عن أي تغييرات جذرية في إغلاق بريطانيا، متبنيًا نهجًا حذرًا.

قال مشغلو المطارات في المملكة المتحدة، إنهم يخشون أن يؤدي الحجر الصحي إلى تفاقم الأضرار الحادة التي ألحقها الوباء بصناعة الطيران حيث سيؤدي ذلك إلى منع الناس من السفر عند رفع قيود الإغلاق.

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