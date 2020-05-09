أول تعليق من فيفي عبده على اتهامها بفبركة برنامج "خلي بالك من فيفي"

Advertisements

استنكرت الفنانة فيفي عبده، الاتهامات التي توجهت لبرنامجها "خلي بالك من فيفي" بأنه مبفرك والضيف يعرف بالمقلب، وذلك من خلال أحدى البرامج التلفزيونية.



وقالت فيفي، خلال اللقاء: "الضيوف لم يعرفوا بالمقلب على الإطلاق، حتى انا أيضا لم أكن أعرف بتفاصيل ما يحدث ومن ضيف الحلقة".



وأضافت:انا انتظر كل يوم تصوير وصول الضيف ويخبروني قبلها بمن سيكون ضحيتي، واستقبله واتعرض معه لكل ما يحدث".



برنامج "خلي بالك من فيفي" عبارة عن برنامج مقالب، تستضيف خلاله 30 فنان ويعرض يوميًا خلال شهر رمضان الكريم عبر قناة "أم بي سي مصر"