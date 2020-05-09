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الأهلي يعرقل رحيل وليد أزارو للزمالك

السبت 09/مايو/2020 - 01:36 م
وليد أزارو
وليد أزارو
محمد الصو
وضع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بندًا في عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، يمنعه من الرحيل إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

واستقرت إدارة النادي الأهلي، على تفعيل البند المنصوص في عقد المغربي وليد أزارو، من أجل تأمين عدم التحاقه بغريمه التقليدي الزمالك.

وأشارت صحيفة الصباح المغربية أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، يرفض عودة أزارو، الذي يقضى 6 أشهر معارا إلى الاتفاق السعودي، وهو ما جعل إدارة الفريق تفكر في تسريحه بصفة رسمية إلى الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة، أنه رغم سعي النادي لإقناع فايلر من أجل إعادة أزارو للأهلي في الموسم المقبل، إلا أن المدرب السويسري تمسك بموقفه، بحجة أنه لا يناسب نظام اللعب الذي يعتمده.

واختتمت: "الاتفاق السعودي دخل في الصفقة وخط المفاوضات للحصول على خدمات أزارو بصفة نهائية".

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