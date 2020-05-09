"الأصل مصري" لـ تامر حسني يتخطى الـ 26 مليون مشاهدة



وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاتصالات: "الأصل مصري" رسالة تأتي في وقتها للتأكيد على قدرة شعبنا الأصيل في مواجهة الأزمات".



موجها الشكر للنجم تامر حسني، الذي شارك في هذا العمل المصري.





ومن جانب الفنان تامر حسني، قال: "سعدت بالمشاركة في هذا العمل المحترم من فكرته وتوقيته وإخراجه المميز مع المخرج هشام فتحي من خلال أغنية "الأصل مصري" التي صنعها نجوم كبار في التأليف والتلحين والتوزيع وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله".



وأضاف حسني: " فخور بما قدمته الشركة من مساعدات مادية ومعنوية لدعم شعبنا العظيم في مثل هذه الظروف الاستثنائية".



واختتم قائلا: "بالتأكيد تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية الوقائية المتعارف عليها خلال تصوير الإعلان".







تألق الفنان تامر حسني، بإعلانه الدعائي الجديد "الأصل مصري" لصالح إحدى شركات المحمول، والذي يحمل رسالة تؤكد قدرة المصريين على التكاتف والصمود وقت الأزمات، وتحمل الأغنية في طياتها معاني سامية لحب الوطن والصمود ضد الإرهاب.حقق الإعلان نسب مشاهدة عالية عبر"اليوتيوب" و"فيسبوك" تتجاوز 26 مليون، بالإضافة إلى إشادات الجميع وقيام الأغلب بفيديوهات للأغنية "بلغة الإشارة".