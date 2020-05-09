Advertisements

"الأصل مصري" لـ تامر حسني يتخطى الـ 26 مليون مشاهدة

السبت 09/مايو/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تألق الفنان تامر حسني، بإعلانه الدعائي الجديد "الأصل مصري" لصالح إحدى شركات المحمول، والذي يحمل رسالة تؤكد قدرة المصريين على التكاتف والصمود وقت الأزمات، وتحمل الأغنية في طياتها معاني سامية لحب الوطن والصمود ضد الإرهاب.

حقق الإعلان نسب مشاهدة عالية عبر"اليوتيوب" و"فيسبوك" تتجاوز 26 مليون، بالإضافة إلى إشادات الجميع وقيام الأغلب بفيديوهات للأغنية "بلغة الإشارة". 

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاتصالات: "الأصل مصري" رسالة تأتي في وقتها للتأكيد على قدرة شعبنا الأصيل في مواجهة الأزمات".

موجها الشكر للنجم تامر حسني، الذي شارك في هذا العمل المصري.

ومن جانب الفنان تامر حسني، قال: "سعدت بالمشاركة في هذا العمل المحترم من فكرته وتوقيته وإخراجه المميز مع المخرج هشام فتحي من خلال أغنية "الأصل مصري" التي صنعها نجوم كبار في التأليف والتلحين والتوزيع وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله".

وأضاف حسني: " فخور بما قدمته الشركة من مساعدات مادية ومعنوية لدعم شعبنا العظيم في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

واختتم قائلا: "بالتأكيد تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية الوقائية المتعارف عليها خلال تصوير الإعلان".


أخبار تهمك

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 6 ساعات

قبول استئناف النيابة وتجدد حبس حنين حسام 15 يوماً

منذ ساعة و 18 دقيقة

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 14 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مذبحة كروية.. برشلونة يضع 11 لاعبا على قائمة الراحلين في الصيف

منذ ساعة

الأهلي يعرقل رحيل وليد أزارو للزمالك

منذ نصف ساعة

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يدرس العروض المقدمة له في الصيف

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الدستورية: بطلان قرار حظر تحويل وحدات سكنية لغرض آخر

منذ أقل من ساعتين

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

12:05 م

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

10:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا