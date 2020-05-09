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بعد تراكمها 15 عامًا.. رفع مخلفات القمامة من منطقة الدخيلة الشمعدان بالإسكندرية

السبت 09/مايو/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت محافظة الاسكندرية، اليوم السبت، عن انتهائها من رفع مخلفات منطقة الدخيلة الشمعدان، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، خلال جولتة المفاجئة بالمنطقة.

وأشارت المحافظة فى بيان لها، أنة تم  إزالة أطنان القمامة الموجودة بمجرى الملاحات المطل على بيوت الأهالي منذ قرابة 15 عامًا، كما تم إزالة أطنان من تراكمات ومخلفات البناء بمدخل الشارع الرئيسي لمنطقة الدخيلة الشمعدان.

وقد أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة البدء فى تطوير منطقة الدخيلة بنطاق حي العجمي، بتكلفة تقدر بـ86 مليون جنيه ومدة تنفيذ 12 شهرا، وذلك بتمويل من صندوق العشوائيات التابع  لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ الإسكندرية فى بيان له، أنه عقب 10 أيام سيتم البدء في أعمال تطوير المنطقة التي يقطن بها حوالى 41 ألف أسرة، وتقع على مساحة 323 فدان.

وطالب محافظ الإسكندرية أهالي منطقة الدخيلة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية خلال أعمال التطوير، مشيرا إلي أن الأعمال تضم تطوير شبكة الإنارة بتكلفة 8.3 مليون جنيه من خلال تركيب 1170ذراع و150 عامود إنارة، ثم تطوير الطرق بتكلفة 77 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 256 شارع بالمنطقة، وتدعيم شبكة الشنايش بالمنطقة بتركيب 800 شنيشة أمطار جديدة.

كان محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تطوير منطقتي العصافرة قبلي بحي منتزة ثان، ومنطقة نادي الصيد بحي وسط، وذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 7 مناطق؛ وهي عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلي والحضرة ونادي الصيد وسيدي بشر ودنا والمحروسة، حيث تخدم أعمال التطوير تلك نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.
بعد تراكمها 15 عامًا.. رفع مخلفات القمامة من منطقة الدخيلة الشمعدان بالإسكندرية
بعد تراكمها 15 عامًا.. رفع مخلفات القمامة من منطقة الدخيلة الشمعدان بالإسكندرية
بعد تراكمها 15 عامًا.. رفع مخلفات القمامة من منطقة الدخيلة الشمعدان بالإسكندرية
بعد تراكمها 15 عامًا.. رفع مخلفات القمامة من منطقة الدخيلة الشمعدان بالإسكندرية

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