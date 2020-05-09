6 رسائل هامة لرئيس الوزراء من قلب القليوبية.. تعرف عليهم

خلال تفقده لعدد من المشروعات بمحافظة القليوبية، أرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الرسائل الهامة التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد في الفترة الحالية، خاصة في ظل ظهور فيروس كورونا بالمحافظات.





وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، عدة من المشروعات بمحافظة القليوبية، على رأسها الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى، بجانب عدد من مشروعات الطرق والكباري، فضلا عن أحد مصانع الملابس الجاهزة.





وفيما يلي يوجز "الفجر" أبرز الرسائل التي أرسلها رئيس الوزراء خلال تفقده لتلك المشروعات:





- الصناعة هى مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها فى هذه الفترة، وأشكر إلتزام المصانع بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.





- أكد على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك أعمال مستشفى كفر شكر فى أقرب وقت، ودخول المستشفى بعد التطوير للخدمة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لأهالى المنطقة.





- المشروعات الكبرى فى مجال النقل، لها أهمية كبرى فى تيسير الحياة على المواطنين، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، ومن هنا تأتى ضرورة استمرار وتيرة العمل فى كل المواقع، لتحقيق الفائدة لعموم المصريين، خاصة مع الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.





- أقدم الشكر للشباب على جهودهم المبذولة فى هذه الفترة الدقيقة، وعلى جودة المنتجات التى يصنعونها.





- أكد على اهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الاعمال بمحطة مياه المنشأة الكبرى، ودخولها الخدمة فى اقرب وقت.





- المشروعات الخدمية، خاصة مشروعات البنية الأساسية، تأتى على أجندة الاهتمامات، ولذا يجب ألا يتأخر العمل بها.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٣٫٩٤ مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين ١٫٣٢ مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من ٢٧٥ ألف.



