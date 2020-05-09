Advertisements

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم السبت 9-5-2020 (فيديو)

السبت 09/مايو/2020 - 01:39 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 848 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 742 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 637 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5936 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.78 للبيع، 15.68 للشراء، وسجل اليورو 17.23 للبيع، و16.97 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 19.69 للبيع، 19.47 للشراء، وسجل الريال السعودي 4.20 للبيع، و4.11 للشراء، وسجل الدينار الكويتي 51.15 للبيع، و50.15 للشراء.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها علي أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدي استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخري للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلي مستوي قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك علي دعم قوة العملة، وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ علي مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر العملات الذهب الدولار الجنيه أسعار الذهب والعملات الأجنبية

أخبار تهمك

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الدستورية: بطلان قرار حظر تحويل وحدات سكنية لغرض آخر

منذ أقل من ساعتين

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يعرقل رحيل وليد أزارو للزمالك

منذ نصف ساعة

قبول استئناف النيابة وتجدد حبس حنين حسام 15 يوماً

منذ ساعة و 18 دقيقة

مذبحة كروية.. برشلونة يضع 11 لاعبا على قائمة الراحلين في الصيف

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يدرس العروض المقدمة له في الصيف

منذ ساعة و نصف

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الاثنين في مصر (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الاثنين (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الاثنين (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

12:05 م

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

10:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا