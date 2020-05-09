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الأردن يطلق تطبيقا جديدا بشأن فيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 01:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

كشفت السلطات الأردنية، اليوم السبت، عن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد أو خرق لحظر التجول.

 

وقالت السلطات الأردنية، إن هذا التطبيق يسمح أيضَا بالإبلاغ عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بـ"كوفيد 19"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأشارت السلطات الأردنية، إلى أنه يمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "أندرويد" عبر "جوجل بلاي"، على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام.

 

وكانت السلطان الأردنية، أطلقت على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا)، والذي يعد ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.

 

وكتبت وزارة الصحة الأردنية، بوست عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح آلية إستخدام التطبيق الجديد، إن "الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الإشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".

 

ولفتت الصحة الأردنية، إلى أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ، مضيفة أن على الشخص الذي يقوم بالإبلاغ تسجيل اسمه الثلاثي ورقم هاتفه وملاحظاته وإرسال البلاغ.

 

ووفقًا للصحة الأردنية، فإن "الأجهزة المعنية المعنية ستقوم بالتعامل مع هذا البلاغ".

 

وطالب وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي مساء أمس الجمعة، المواطنين بالإبلاغ عن أي تجمعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة من باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، وبهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

 

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