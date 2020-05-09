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بيسرا تشيد بدور حلا شيحة في "خيانة عهد": "إضافة لينا"

السبت 09/مايو/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
حلت الفنانة يسرا وحلا شيحة ضيوف عبر برنامج"MBC Trending" عبر تطبيق ساكيب، للحديث عن دورهم في مسلسلهم الجديد خيانة عهد، بعد تصدره تريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن بعد مقتل "هشام" أبن الفنانة يسرا التي تقدم دور "عهد"، من أختها حلا شيحه في دور "فرح" حيث لاقت هجوم كبير من متابعي المسلسل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وقالت الفنانة حلا شيحة عن يسرا :"أنا سعيدة جدا بالمداخلة دي وبشكركم عليها، يسرا فنانة جميلة ومش محتاجة أت حد يقول عنها حاجة من غير ما احنا نقول حاجة، هي لوحدها جميلة، وعملت دور جميل ومسلسل حلو وانا سعيدة اني كنت ضمن الكرو بتاع مسلسل"، لترد يسرا من جانبها قائلة:"انتي إضافة لينا يا حلا"، وتابعت حلا حديثها قائلة:" بشكرك على كلامك كلنا معاكي واشتغلنا الدور بحب وأتمنى أن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا وتبقى نهايته حلوة زي الحلقات السابقة"



والجدير بالذكر أن المسلسل يضم عدد من ألمع نجوم الفن في مصر منهم الفنانة القديرة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور، هنادي مهنا، خالد سرحان، منة لطفي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب.

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