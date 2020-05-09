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التضامن والشباب ومصر الخير يطلقون قوافل مساعدات غذائية لمحافظات الوجة البحري

السبت 09/مايو/2020 - 01:53 م
قافلة مصر الخير
قافلة مصر الخير
آيات عامر
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن جميع القيادات والمؤسسات في مصر تعمل علي قلب رجل واحد لدعم الأسر الفقيرة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف خلال إطلاق ثاني قوافل المساعدات الغذائية لمحافظات الوجة البحري اليوم السبت، من محافظة الغربية، والتي تتم بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير: اليوم نتشرف جميعا بإطلاق هذه القافلة للمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية.

وتابع: نشترك جميعا في أي عمل خيري، والقيادة السياسية تحرص على ذلك، ونتمني التوفيق دائما لكل يد تمتد للإصلاح والتنمية، خاصة التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر تعمل علي قلب رجل واحد لدعم الاسر الفقيرة، مشيدا بما قدمته مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور على جمعه. 

ومن جانبه قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن مصر بخير، وستظل بخير بفضل جهود أبنائها المخلصين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهود المجتمع المدني، وفي مقدمته مؤسسة "مصر الخير"، التي تبث خيرها في جميع ربوع مصر، مشيرًا إلى أن اليوم وفي ظل ما تمر به البلاد من ظروف صعبة بسب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كان علينا جميعا ان نشارك في إطلاق القافله الثانية، لتوزيع كروتونة الخير للمواطنين في محافظات الوجه البحري لرفع العبء عن كاهل الاسر المحتاجة كصورة من صور التضامن الاجتماعي والتكافل. 

من جانبه وجه الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، الشكر لمحافظ الغربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل من يسعى لدعم اوجه الخير في مصر، للنهوض بها ودعم المحتاجين.

وقال جمعه: اليوم تنطلق الحملة الثانية بدعم الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث تضم القافله مواد غذائية للمستحقين في 18 محافظة بالدلتا والوجة البحري، نحاول من خلالها أن نصل الي مستحقيها، عبر قاعدة بيانات المؤسسة، ووزارة التضامن، حتي يصل العون الي مستحقية، لقوله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

وأشاد جمعة بدور المجتمع المدني، من أجل دعم الفقراء والمحتاجين، لقولة وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مؤكدا أن الله يبغض الفساد في الارض، ويحب عمارة الارض في المقابل، ونحن جميعا مستخلفين في الأرض للعمارة.

وفي ختام اللقاء أهدي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية درع المحافظة لكل من الدكتور على جمعه عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
التضامن والشباب ومصر الخير يطلقون قوافل مساعدات غذائية لمحافظات الوجة البحري
التضامن والشباب ومصر الخير يطلقون قوافل مساعدات غذائية لمحافظات الوجة البحري
التضامن والشباب ومصر الخير يطلقون قوافل مساعدات غذائية لمحافظات الوجة البحري
التضامن والشباب ومصر الخير يطلقون قوافل مساعدات غذائية لمحافظات الوجة البحري
التضامن والشباب ومصر الخير يطلقون قوافل مساعدات غذائية لمحافظات الوجة البحري
التضامن والشباب ومصر الخير يطلقون قوافل مساعدات غذائية لمحافظات الوجة البحري
التضامن والشباب ومصر الخير يطلقون قوافل مساعدات غذائية لمحافظات الوجة البحري
التضامن والشباب ومصر الخير يطلقون قوافل مساعدات غذائية لمحافظات الوجة البحري

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مصر الخير قافلة الوجة البحري الفجر الشباب والرياضة التضامن الأسر المحتاجه

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