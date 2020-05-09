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مشهد وفاة نجل يسرا في مسلسل "خيانة عهد" يتخطى الـ 100 ألف مشاهدة

السبت 09/مايو/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
رشا عادل
تخطى مشهد دفن الفنان خالد أنور، في مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا 100 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية للشركة المنتجة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقدم الشيخ محمود التهامي، أغنية خلال مشهد الدفن بعنوان "قلبي خواء وعقلي خواء"

و شهدت الحلقة 15 من مسلسل "خيانة عهد" العديد من الأحداث المؤثرة للغاية بعدما توفى الفنان خالد أنور خلال أحداث الحلقة اثر تعاطيه المخدرات، مما جعل الحزن يسيطر على الحلقة.

مسلسل "خيانة عهد" تدور احداثة في إطار أجتماعي حول سيدة من طبقة متوسطة تملك محل ملابس وتنشغل بمشاكل اخواتها وتهمل ابنها، وشارك في البطولة الفنانة يسرا وهنادي مهنى وتيام قمر وسلوى عثمان وبيومي فؤاد.

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موت خالد انور مقتل خالد انور مسلسل خيانة عهد 15

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