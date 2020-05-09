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البحرين تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 21

السبت 09/مايو/2020 - 01:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 21 خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البحرين 1608 إصابة.

 

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، في بيان لها، أن 104 من الحالات تتعلق بعمالة وافدة، و25 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وبلغ إجمالي حالات التعافي، 1553 حالة بعد أن سجلت الوزارة 53 حالة تعافي من الفيروس.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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