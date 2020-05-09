مدة غياب نجم ريال مدريد بعد إصابته

تعرض الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد لإصابة قوية على مستوى القدم، حيث أعلن النادي عن إصابته بكسر مضاعف .





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإصابة التي تعرض لها يوفيتش قد تؤدي لغيابه عن الملاعب لمدة تزيد عن 3 أشهر.





وخاض يوفيتش 24 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بجميع البطولات، سجل هدفين وصنع مثلهما، خلال 770 دقيقة لعب.





ولحساب بطولة الدوري الإسباني، لعب يوفيتش 15 مباراة، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد، خلال 391 دقيقة لعب.





وضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، خاض يوفيتش 3 مباريات بمجموع دقائق لعب بلغت 102 دقيقة، ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.





وضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، شارك اللاعب في 4 مباريات بمجموع دقائق 111 دقيقة، دون المساهمة بأي هدف.





وفي إطار بطولة كأس السوبر الإسباني، خاض اللاعب مبارتين، مرر خلالهما تمريرة حاسمة وحيدة، خلال 166 دقيقة لعب.



