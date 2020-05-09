بسام الشماع يكشف عن أقدم أكلة للمصري القديم موجودة منذ 18 ألف سنة وحتى الآن (فيديو)

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قال الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات وعضو الجمعية المصرية التاريخية، إن هناك نص مصري قديم لأب يعلم ابنه الحكمة في الحياة، ويتحدث عن مواصفات زوجته فقال له: "تزوج المرحة الممتلئ"، وهذا يعكس اهتمام المصريين بالأكل.



وأضاف "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك أكثر من حضارة تم فلترتها في الشخصية المصرية، حيث دخل عليها الفارسي فأخذت ما يحلو لها، ودخل اليوناني البطلمي، والإسكندر، وغيره منذ بداية الحضارة المصرية وقبل توحيد القطرين، ومن بين التأثيرات تأثيرات المأكولات، منوهًا بأن وجود نهر النيل يعني وجود وفرة في الأسماك وهذا أثر في الحياة وما بعد الحياة.



وتابع كاتب المصريات وعضو الجمعية المصرية التاريخية، أن مصر بها واحات وهذا يعني وجود بلح، وكان هو مصدر التحلية حيث أن المصري القديم لم يعرف السكر الأبيض الموجود حاليًا، واخترع من البلح فكرة الكعك والكيك والعجوة، منوهًا بأن هناك دراسة قامت بها مكتبة مصر عن الزهور والمأكولات في مصر القديمة وخلصت الدراسة إلى أنه منذ 18 ألف عام على أرض الكنانة مصر وفي أماكن معينة تم رصد أقدم مأكولة أكلها المصري القديم ومازالت موجودة حتى الآن وهو حب العزيز، وهي صحية جدًا، وهناك صور على بعض الجدران للمصري القديم يقوم بطحن حب العزيز وتصنيع الكعك منه، مشددًا على أن هناك علاقة لدى المصري القديم بين الأكل والرومانسية.



وبدأت وزارة السياحة والآثار، في بث أول مقاطع مصورة تتحدث عن تاريخ الطبخ في مصر، حيث قدمت شرحا لبعض الوصفات والأكلات.



وأشارت وزارة السياحة والآثار عبر الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك”، إلى أن الوصفات والأكلات تتمتع بمذاق ونكهات مصرية تعود لآلاف السنوات من أزمنة وأماكن مختلفة، ما يعكس مدى تنوع المطبخ المصري.



وكشفت وزارة السياحة عن أول وصفة حلويات، وهي “حب العزيز”، مؤكدة أنها تعد من أشهر الوصفات في مصر القديمة، وواحدة من أقدم وأول الوصفات في التاريخ المصري.



وأوضحت أن هذه الوصفة لم تكن مكتوبة بالطريقة التقليدية، إنما كانت مصورة على أحد جدران مقبرة النبيل رخميرع في الأقصر (TT 100)، والتي يقدر عمرها بحوالي 3500 عام.



وأشارت إلى مجموعة النقوش الموجودة على هذه الجدران، حيث جسدت خطوات مختلفة من إعداد الوصفة حيث تم تصوير الكعك ويتم خبزه باستخدام حب العزيز.



وأكدت الوزارة أنه خلال شهر رمضان سيتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر أسبوعيًا.



