القوى العاملة: تعيين 5572 شابا بينهم 24 من ذوى الهمم بالشرقية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 5572 شاباً بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الشرقية من بينهم 24 من ذوى الهمم، فضلا عن توفير 2491 فرصة عمل بالشركات في مدن المحافظة، واعتماد 135 عقد عمل بالخارج وتم مراجعة 240 تفويضا ووكالة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بها 304 فرصة عمل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال مارس الماضي بزيادة عدد المشتغلين 318 عاملا غير منتظم واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 7 عمال بمبلغ 23 ألف جنيه ، ورعاية اجتماعية لـ 6 حالات وفاة ، و16 مولودا ، و10 حالات زواج ، بمبلغ 75 ألف جنيه .





وقال مدحت الغمراوى وكيل الوزارة، مدير المديرية: إن المديرية قامت قبل تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل علي 1042 منشأة، وتحرير 256 محضرا للمنشآت المخالفة بعد اعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.



