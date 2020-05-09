الإعلامية شيماء صابر تحتفل بعقد قرانها علي لاعب نادي إنبي

احتفلت الإعلامية شيماء صابر، بعقد قرانها علي رامي صبري قائد فريق إنبي المصري.

ونشرت شيماء مجموعة من صور زفافها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت: 'الحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات'.

وانهالت تعليقات الجمهور يهنئونها ومن أبرزهم الفنانة رانيا منصور والتي كتبت "ألف مبروك يا بيبتي" .

يذكر أن رامي صبري قائد فريق إنبي المصري عقد قرانه، على شيماء صابر الإعلامية في قناة نادي الأهلي المصري، في حفل عائلي صغير مع بعض الأصدقاء والمقربين أمس الجمعة في ظل ظروف كورونا المستجد والذي تسبب في وقف النشاط الرياضي في مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار الفيروس.