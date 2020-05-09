تفاصيل عقد تنفيذ مشروع تأهيل محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو في جمصه بقيمة ٦٥ مليون جنيه





وأوضح المحافظ أن القيمة المبدئية للمشروع تبلغ 65 مليون جنيه، وفقا للمقايسة التى قدمتها الشركة وعرض الأسعار بعد ان تم مراجعة الاسعار من خلال لجان الاسعار بقطاع التشيد والبناء والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان.



وقد أكد محافظ الدقهلية أن البدء فى التنفيذ للمشروع فورا وخاصة بعد أن تم توقيع التعاقد مع الشركة اليوم حيث وقع العقد عن الشركة المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة بالدقهلية.



واضاف المحافظ ان الانتهاء من تنفيذ المشروع يضع حلا نهائيا لمشكلات 15 مايو بجمصة فى خدمات الصرف الصحى والتى استمرت لسنوات عديدة.



حضر توقيع التعاقد المهندسة سلوى جابر مدير عام المشروعات بديوان عام المحافظة،ومحمود شعبان مدير عام العقود بشركة مياة الشرب والصرف الصحى، وبدر السيد بدر مدير عام التعاقدات بديوان عام المحافظة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وقع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عقد تنفيذ مشروع احلال وتجديد واعادة تأهيل محطات رفع مياة الصرف الصحى وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصه بقيمه اجمالية 65 مليون جنيه.واوضح محافظ الدقهلية ان شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية هي المنوطة بتنفيذ المشروع.وقال محافظ الدقهلية إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الشركة للمشروعات القومية.