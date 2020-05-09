وزيرة الصحة تعلن تحويل جزء من مستشفى حميات الإسكندرية إلى عزل



جاء ذلك خلال زيارتها اليوم إلى مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمى بالإسكندرية، تفقدت الوزيرة ومرافقيها أقسام المستشفى والأطقم الطبية بها وتجهيزاتها للوقوف على مدى جاهزيتها لتحويل جزء منها إلى مستشفى عزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وحالات اشتباه الأصابة بالفيروس، كما اطمأنت الوزيرة غلى توافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى.



ووجهت "زايد" لتخصيص مبنى مستقل والعمل فورا على رفع كفاءته من حيث الانشاءات والتجهيزات الطبية لاستقبال حالات الكورونا، وتوفير جهاز للأشعة المقطعية عن طريق الوزارة، مع الاستعداد لتجهيز مبنى أخر حال الاحتياج، كما أثنت في ختام الزيارة على المستوى الذى ظهرت به المستشفى وقدمت الشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين على الجهد المبذول.



ورافقها في الجولة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، الدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية.



وكان في استقبال وزيرة الصحة الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس مديرة المستشفى.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا. تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة.



وأكد تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.



وكشف عن أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.



أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تحويل جزء من مستشفى حميات الإسكندرية إلى عزل المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، وحالات الاشتباه، والاستعداد لتجهيز مبنى أخر حال الاحتياج.