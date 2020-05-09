متحدث الصحة السعودية: تسجيل 1704 إصابات جديدة بـ"كورونا"

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 37136 إصابة، منهم 30% من السعوديين و70% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 140 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1024 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 10144 حالة.



وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 239 متوفىً.



وتخطّت المملكة العربية السعودية حاجز عشرة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 10144 حالة حتى الآن.



وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1024 حالة تعافٍ جديدة.



وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقامًا عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى ثلاثة أيام متتالية.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.