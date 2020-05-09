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ثمنه 80 مليون جنيه استرليني.. صراع مشتعل لضم نجم الدوري الإيطالي

السبت 09/مايو/2020 - 03:00 م
ميلينكوفيتش سافيتش
ميلينكوفيتش سافيتش
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة قوية من عدد من الأندية في ضم سيرج ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالإضافة تشيلسي يرغبون بالتوقيع مع صاحب الـ25 عاماً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لاتسيو لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، علماً أن باريس سان جيرمان مهتم أيضاً بضم اللاعب.

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