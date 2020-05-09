بالأرقام.. ماذا قدم "البلدوزر الجديد" مصطفى محمد مع الزمالك؟

يُعد مصطفي محمد مهاجم الزمالك واحد من أفضل المهاجمين بالكرة المصرية في الوقت الحالي، فرض نفسه بسرعة على الساحة الكروية في مصر، وأصبح أحد الركائز الأساسية في خط هجوم الفريق الأبيض، وذلك بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعب في مباريات الفريق بالبطولات المختلفة المحلية والقارية.





مصطفي محمد صاحب الـ 22 عامًا بدأ مشواره ضمن قطاع الناشئين بالزمالك، ولعب خلال المواسم الماضية معارًا لعدة أندية منها الداخلية، وطنطا وطلائع الجيش، وبعد تألقه بشكل لافت للأنظار قررت إدارة الزمالك استعادة خدماته في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لقيادة هجوم الفريق الأبيض.





ماذا قدم مصطفي محمد مع الزمالك؟

خاض مصطفي محمد مع الزمالك 13 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بواقع 989 دقيقة، سجل 5 أهداف، وصنع هدف وحيد، وحصل على انذارين، بينما شارك في 12 مباراة في البطولات الإفريقية (11 في دوري الأبطال - 1 بكأس السوبر الإفريقي)، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وحصل على انذارين.





وشارك اللاعب الملقب بـ"البلدوزر الجديد"، في مباراتين مع الزمالك بكأس مصر وسجل هدف وحيد، بينما خاض مباراتين في بطولة السوبر المصري، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





حصل مصطفي محمد على بطولة كأس مصر مع الزمالك، وكذلك كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المحلي.

ويحظي مهاجم الزمالك باهتمام بعض الأندية الأوروبية، حيث تلقي اللاعب عروض احتراف من الدوري الإيطالي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، ويتوقع أن يتجدد العرض بعد استئناف النشاط في نهاية الموسم الحالي.



