وزيرة الصحة: زيادة إصابات كورونا مسئولية المواطن

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة قامت بالعديد من الاجراءات؛ ولكن المواطنين لا يلتزمون بإجراءات التباعد.



وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مسئولية المواطن، معقبة: "الدولة عملت اللي عليها"، منوهة بأنها ضامت بجولة تفقدية لمستشفى حميات الاسكندرية ضمن خطة رفع كفاءة 35 مستشفى حميات وصدرية لتحوليهم لاماكن للعزل بعد التأكد من الكفاءة الانشائية والطبية لهذه المستشفيات، مع توفير أجهزة أشعة مقطعية بها، وبها أجهزة PCR للتحاليل الطبية للكشف عن كورونا، مشيرة إلى أنه مستشفى حميات الإسكندرية سكون بها مبني سعته 120 سرير وأخر 50 سرير لعزل مصابي فيروس كورونا.



وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أننا وفرنا أجهزة PCR على مستوى الجمهورية بأكملها، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 40 جهاز على مستوى الجمهورية، والنتيجة تظهر خلال 12 ساعة بدلًا من 48-72 ساعة، وهناك خطة للتوسع أكثر ضمن خطة الاستدامة والتعايش، حيث أن العالم اجمه سوف يتعايش مع كورونا لحين اكتشاف علاج لها، موضحة أننا سنرفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدرية على مستوى محافظات الجمهورية لتقليل التنقل على المواطنين والأهالي.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.



وفى هذا الصدد كشف ان هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.



وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.



وأشار الى أنه فى حال الشعور بأي أعراض مرضية يرجي سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما أكد على تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقى استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.