أشرف صبحي يشيد بتجربة City Club ويؤكد على دور الدولة في دعم الاستثمار الرياضي

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتجربة شركة "استادات القابضة" بإنشاء سلسلة أندية City Club في 15 مدينة بمختلف محافظات مصر. قائلا إن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية.





وتابع الدكتور أشرف صبحي أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقياة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة الذي يخدم الأسر المصرية.





وأوضح صبحي أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضة، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، وتطبيق خطة إستثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الاندية الرياضية الاجتماعية مثل" the club ، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل city club “





ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الإقتصاد الوطني، مشيرا الى ان المرحله المقبلة سوف تشهد حزم من المشروعات الجديدة تشمل عدد من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.





وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية تولي كل اهتماماتها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة ذللت كل العقبات أمام فكرة سلسلة أندية سيتي كلوب خاصة أنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج لتلك الأندية بشدة.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف في دعم وتطوير تلك المدن ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.



