Advertisements

أشرف صبحي يشيد بتجربة City Club ويؤكد على دور الدولة في دعم الاستثمار الرياضي

السبت 09/مايو/2020 - 03:10 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
محمود الشيخ
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتجربة شركة "استادات القابضة" بإنشاء سلسلة أندية City Club في 15 مدينة بمختلف محافظات مصر. قائلا إن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية. 

وتابع الدكتور أشرف صبحي أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقياة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة الذي يخدم الأسر المصرية.

وأوضح صبحي أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضة، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، وتطبيق خطة إستثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الاندية الرياضية الاجتماعية مثل" the club ، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل city club “ 

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الإقتصاد الوطني، مشيرا الى ان المرحله المقبلة سوف تشهد حزم من المشروعات الجديدة تشمل عدد من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية تولي كل اهتماماتها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة ذللت كل العقبات أمام فكرة سلسلة أندية سيتي كلوب خاصة أنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج لتلك الأندية بشدة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف في دعم وتطوير تلك المدن ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.

أخبار تهمك

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 19 ساعة

قبول استئناف النيابة وتجدد حبس حنين حسام 15 يوماً

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 8 ساعات

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يعرقل رحيل وليد أزارو للزمالك

منذ ساعتين

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 16 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ يوم

فايلر يضع خريطة الصفقات أمام مجلس الأهلي

منذ ساعة

أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

12:00 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

06:26 م

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

10:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا