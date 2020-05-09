السبب وراء تراجع كوريا الجنوبية عن رفع قيود الإغلاق

أعادت حكومة كوريا الجنوبية، إغلاق للحانات والنوادي الليلية، لمدة 30 يومًا أخرى بعد أن تتبع مسئولو الصحة إصابة 13 حالة جديدة بسبب شخص واحد دخل خمسة ملاهي ليلية في عاصمة البلاد سيول، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية، قررت في وقت سابق، إعادة فتح الأنشطة التجارية وسط انخفاض مثير للإعجاب في حالة فيروس كورونا الجديدة.

وفي مؤتمر صحفي، توقع نائب وزير الصحة كيم جانج ليب، إصابة المجتمع بعدوى أخرى، مضيفًا: "لقد حدث الانتشار في مساحات مغلقة ومزدحمة. يمكن أن يؤدي الانتقال بدون مصدر معروف للعدوى إلى انتشار عدوى عنقودية واسعة النطاق ، وهذا هو السبب في أن الحكومة لا تتخلى عن حذرها".

ويذكر أن الشخص، خالط أكثر من 1500 شخص خلال ليلته، فيما يستخدم مسؤولو المدينة الآن CCTV وسجلات بطاقات الائتمان للمساعدة في تحديد الزوار ويشجعونهم على العزل الذاتي والإبلاغ الفوري عن أي أعراض لفيروس كورونا إلى المستشفيات المحلية.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وكانت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، عملت بجد لإجراء تتبع صارم للمخالطين، والوصول إلى أى شخص حضر أماكن حيث ذهب المرضى الذين يعانون من حالات مؤكدة من فيروس كورونا.